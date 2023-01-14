2023/01/14 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، أنه سيترأس وفداً عراقياً رفيعاً لزيارة الولايات المتحدة في الثامن من شباط المقبل. وقال حسين في حديث لشبكة "رووداو" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوفد الذي يضم مسؤولين اقتصاديين ومن البنك المركزي، سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن، لبحث مسألة الدينار والدولار، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى واشنطن وملف "الدينار والدولار" يتصدر المباحثات ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى واشنطن وملف "الدينار والدولار" يتصدر المباحثات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).