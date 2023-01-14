الطاقة النيابية: السير باتجاه سيمنز تعني الخلاص من الهيمنة الأمريكية

2023/01/14 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت عضو لجنة الطاقة والكهرباء سهيلة السلطاني ، السبت ، سير رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باتجاه شركة سيمنز الألمانية تعني الخلاص من الهيمنة الأمريكية، لافتا إلى أن أمريكا تريد بقاء العراق بلا كهرباء لسنوات أخرى.

وقالت السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة الكهرباء تتصدر قائمة القطاعات الخدمية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبينا أن “الكهرباء حاليا تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت أن “السير باتجاه شركة سيمنز الألمانية تعني الخلاص من الهيمنة الأمريكية”، مشيرا الى أن “شركة جنرال الكتريك الامريكية لعبت دورا سلبيا في عدم وصول الكهرباء للعراقيين”.

وأشارت السلطاني إلى أن “ملف الكهرباء إدارة ضغط رئيسية تستخدم على نطاق واسع من قبل أمريكا للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية”.

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