وزيرة الاتصالات تعلن إطلاق الاشتراك المدعوم لخدمة الإنترنت

2023/01/14 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزيرة الاتصلات هيام الياسري اليوم السبت، عن إطلاق "الاشتراك المدعوم" لخدمة الإنترنت.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاشتراك المدعوم جاء لمعالجة سوء خدمة الانترنت وغلاء اسعارها"، مبينة ان "الاشتراك المدعوم يوفر 10 كيكا بايت مجانية لكل عائلة".

واضافت أن "إطلاق الاشتراك المدعوم هو دعم للعوائل المتعففة"، مبينة ان "السعة التي تصل للمواطن في الاشتراك المدعوم خاصه به وقادر على قياسها بنفسه".

واوضحت أن "الاشتراك المدعوم يوفر للمواطن 100 كيكا بايت و سرعة عالية جدا بـ 15 الف دينار قابل للتجديد".

ولفت إلى أن "الاشتراك المدعوم يمكن المواطن من تحديد احتياجه من خدمة الانترنت".

واكدت أن "خدمة الاشتراك المدعوم ستنطلق في 1شباط 2023".

واشارت الى ان "الوزارة ستوفر تطبيقا خاصا لقياس السعة والسرعة وتلقي الاشعارات او التجديد في حالة نفاذ الاشتراك".

وبينت ان "الخدمة السابقة باقية والمواطن مخير بين الاشتراك الحالي او الاشتراك المدعوم ولا يمكن للوكيل اجباره على اي اشتراك".

ودعت المواطنين إلى "الاهتمام بأرقام الشكاوي لمحاسبة الوكلاء ولانجاح الاشتراك المدعوم"، مبينة ان "الاشتراك المدعوم يعالج سوء الخدمة المقدمة للمواطنين".

واعتبرت ان "اسباب سوء الخدمة هو مشاركة اكثر من مشترك في سعة محددة ودمج اشتراكات عدة بيوت باشتراك واحد، فضلا عن وجود عدد كبير من الشركات يزيد على الـ 100شركة غير مرخصة وليس لدينا اي عقود معهم لمحاسبتهم".

واضافت ان "الاشتراك المدعوم عالج غلاء الأسعار وتهريب الانترنت"، مبينة ان "عملية دمج الاشتراكات في الاشتراك المدعوم غير ممكنة".

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