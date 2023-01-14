خالد جاسم: البصرة كسبت التحدي.. وستكون

2023/01/14 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصف الاعلامي القطري ومقدم برنامج المجلس خالد الجاسم، البصرة بأنها "كسبت التحدي".

وقال جاسم في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، على هامش استقباله وعدد من الاعلاميين وكوادر قناة الكاس من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "الحكومة مهتمة بالاعلام الرياضي خصوصا وان البصرة مقبلة على ان تكون مزارًا للخليجيين وكذلك هناك تطلعات لأن تستضيف بغداد بطولة رياضية أسوة بالبصرة".

وأكد أن "البصرة نجحت، وكسبت التحدي في تنظيم بطولة خليجي 25".

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