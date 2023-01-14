توب 5: مظاهرات مناهضة لقيس سعيد في ذكرى ثورة تونس.. وإيران تعدم

2023/01/14 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس التونسي في ذكرى الثورة، وإيران تعدم مواطن بريطاني من أصل إيراني، ورئيس "آبل" يوافق على تخفيض راتبه 40% بعد ثورة المساهمين، وصولا إلى مزاد تذكرة "فوق الخيال" لحضور مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس يتجاوز حاجز 2.5 مليون دولار...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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