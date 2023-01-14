لندن تعلن تزويد كييف بدبابات ثقيلة وأوكرانيا تغرق في الظلام و تؤكد استمرار سيطرتها على سوليدار

2023/01/14 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – أعلنت لندن السبت أنها سترسل دبابات ثقيلة إلى كييف بناء على طلبها، في حين أكّدت القوات الأوكرانية أنها لا تزال تسيطر على مدينة سوليدار التي تقول موسكو إنها استولت عليها بالكامل بعد معارك عنيفة.وأطلقت روسيا صواريخ على البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا صباح السبت، […]

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