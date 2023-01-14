2023/01/14 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلات جبلية تغير نظرة المكفوفين للحياة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلات جبلية تغير نظرة المكفوفين للحياة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلات جبلية تغير نظرة المكفوفين للحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).