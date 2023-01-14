الدفاع تدعو طلبة الكلية العسكرية دورة 113 “الملحق” للالتحاق الاربعاء المقبل(صور)

2023/01/14 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت وزارة الدفاع ، اليوم السبت،الطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة ١١٣ (الملحق) للمراجعة الاربعاء المقبل.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/انه” ندعو الطلبة المتقدمين للقبول في الكلية […]

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