غوارديولا يُصرح بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد: لا أهتم بالدوري الإنجليزي

2023/01/14 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثار بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الجدل بعد خسارة فريقه مباراة “الديريي” أمام مانشستر يونايتد 1-2 يوم السبت، في قمة المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي.وقال غوارديولا بعد المباراة […]

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