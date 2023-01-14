2023/01/14 | 22:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / دعت وزارة الدفاع، اليوم السبت، الطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة ١١٣ المدرجة اسماؤهم أدناه إلى مراجعة الكلية العسكرية يوم الأربعاء المقبل.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “على الطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة ١١٣ (الملحق) والمدرجة اسماءهم في القائمة ادناه مراجعة الكلية العسكرية يوم الاربعاء ١٨ […]

ظهرت المقالة الدفاع توجه دعوة للطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة 113 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع توجه دعوة للطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة 113) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع توجه دعوة للطلبة المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة 113) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).