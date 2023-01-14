2023/01/14 | 22:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية توضح بشأن ما يتم تداوله عن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن موازنة 2023 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/14 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية توضح بشأن ما يتم تداوله عن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية توضح بشأن ما يتم تداوله عن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).