2023/01/14 | 22:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الاتصالات تعلن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم لخدمة الإنترنت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/14 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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