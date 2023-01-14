2023/01/14 | 22:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LZd4jCOOcNA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خاص للرشيد.. كاظم الساهر ينهي الجدل: لم أطلب أي أموال لحضور خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خاص للرشيد.. كاظم الساهر ينهي الجدل: لم أطلب أي أموال لحضور خليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).