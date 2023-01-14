بالتفاصيل.. الاتصالات: إطلاق الاشتراك المدعوم لخدمة الإنترنت مطلع شباط

2023/01/14 | 22:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، السبت، إطلاق خدمة الإنترنت المدعوم اعتباراً من 1 شباط المقبل.

وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد، إن "الاشتراك المدعوم يوفر 10 كيكابايت مجانية لكل عائلة"، لافتة إلى أن "إطلاق الاشتراك المدعوم يأتي دعماً للعوائل المتعففة".

وأضافت "سنقدم 10 كيكا مجانية للعوائل المشتركة وسعر الـ 100 كيكا بـ 15 ألف دينار بسرعة عالية جداً قابلة للتجديد ويمكن للمواطن تحديد احتياجه من خدمة الإنترنت".

وأشارت إلى أن "خدمة الاشتراك المدعوم ستنطلق في 1 شباط المقبل وستوفر الوزارة تطبيقا خاصا لقياس السعة والسرعة وتلقي الإشعارات أو التجديد في حالة نفاد الاشتراك".

وتابعت، أن "الخدمة السابقة الخاصة بالشركات باقية والمواطن مخير بين الاشتراك الحالي أو الاشتراك المدعوم ولا يمكن للوكيل إجباره على أي اشتراك"، داعية المواطنين إلى "الاتصال بأرقام الشكاوى لمحاسبة الوكلاء وإنجاح الاشتراك المدعوم".

وأكدت، أن "الاشتراك المدعوم يعالج سوء الخدمة المقدمة للمواطنين"، مشيرة إلى أن "أسباب سوء الخدمة تعود لمشاركة أكثر من مشترك في سعة محددة ودمج اشتراكات عدة بيوت باشتراك واحد".

وأكملت، أن "رداءة الخدمة تعود كذلك إلى وجود عدد كبير من الشركات غير المرخصة يزيد على الـ 100 وليس لدينا أي عقود معها لمحاسبتها"، موضحة، أن "الاشتراك المدعوم عالج غلاء الأسعار وتهريب الإنترنت".

واختتمت الياسري بالقول: إن "عملية دمج الاشتراكات في الاشتراك المدعوم غير ممكنة".

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