الأنواء: موجة الأمطار ستنتهي غدا

2023/01/14 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، أن موجة الأمطار الحالية ستنتهي

غداً، وفيما أوضحت بالأرقام الكميات

والنسب، كشفت عن توقعاتها لحالة الطقس

حتى الأربعاء المقبل.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري

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