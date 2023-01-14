2023/01/14 | 22:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من اشتهر بالأغاني الشعبية اولا، حسام الرسام ام لؤي نانا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WHWNpU5uMq8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من اشتهر بالأغاني الشعبية اولا، حسام الرسام ام لؤي نانا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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