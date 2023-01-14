2023/01/14 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار تعطل الدوام الرسمي غداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار تعطل الدوام الرسمي غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).