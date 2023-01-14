2023/01/14 | 22:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CHBKuzgIT78

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسعر ألف دينار فقط.. مطعم شعبي في مدينة الموصل يقدم ثلاث وجبات طعام لزبائنه ورواده) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسعر ألف دينار فقط.. مطعم شعبي في مدينة الموصل يقدم ثلاث وجبات طعام لزبائنه ورواده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).