إصابة نساء وطفلة بإطلاق نار بالقرب من جنازة في لندن

2023/01/14 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة البريطانية إن ثلاث نساء وطفلة أُصبن، وذلك عقب تقارير تفيد بوقوع إطلاق نار، السبت، بالقرب من كنيسة في لندن حيث كانت تُقام جنازة.

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