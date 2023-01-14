"لا أهتم بلقب الدوري الإنجليزي".. بيب غوارديولا يُثير ضجة بتصريحه

2023/01/14 | 22:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الضجة من خلال تصريحه الذي أدلى به عقب نهاية مباراة الفريق مع مانشستر يونايتد، إذ قال: "لا أهتم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

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