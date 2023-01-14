2023/01/14 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة الأنبار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بسبب سوء الاحوال الجوية.وذكر مكتب المحافظ في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “محافظة الانبار تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنبار تُعطل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب سوء الاحوال الجوية المركز الخبري الوطني.

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