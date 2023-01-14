ماكرون: إعدام علي رضا أكبري عمل “بشع ووحشي”

2023/01/14 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،اليوم السبت، إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، عمل “بشع ووحشي”.وقال ماكرون في تغريدة على “تويتر”تابعها/ المركز الخبري الوطني/: أنه” يتضامن مع بريطانيا التي نددت […]

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