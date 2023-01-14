وزيرة الاتصالات تطرح خدمة الاشتراك المدعوم: تعالج ضعف الانترنت وغلاء الاسعار

2023/01/14 | 22:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، السبت 01/14/2023، إطلاق خدمة الإنترنت المدعوم...

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