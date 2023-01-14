الطاقة النيابية: زيارة السوداني لبرلين ستؤدي الى انعطافة خدمية

2023/01/14 | 22:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، مهند الخزرجي، السبت، تسجيل انعطافة كبيرة في ملف الطاقة والاقتصاد بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى برلين.

وقال الخزرجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوفد الذي الذي رافق السوداني غالبيته من المختصين في المجال الاقتصادي لوضع حلول ناجعة لجميع الأزمات الاقتصادية”، مبيناً ان “ملف الكهرباء سيكون على رأس الأولويات كونه من أهم التحديات التي تواجه العراق منذ التغيير إلى اليوم، وينفق عليه سنوياً مليارات الدولارات دون جدوى”.

واضاف أن “شركة سيمنز الألمانية، رائدة في مجال إنتاج الطاقة، ولديها خطة برفع نسب تزويد العراق بالكهرباء”، مبينا ان “العراق يحتاج إلى 24 ألف ميغاواط سنويا وفي الواقع لا يوجد سوى 13 الف ميغاواط”.

وأوضح الخزرجي، أنه ” في مجال الغاز المصاحب، فان العراق يهدر أكثر من 1500 مقمق يومياً ، ولا يستثمر سوى 1200 مقمق، اي انه يخسر اكثر من 60% من غازه المصاحب بشكل يومي”.

وتابع، ان “الشركات المنتجة للنفط، تحرق الغاز المصاحب كونه أقل تكلفة من معالجته وبيعه، وهذا خلف مشاكل بيئية تتعلق بتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة، وحرم البلاد من مصدر مهم للطاقة، وأجبره على الاستيراد من الخارج”.

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