الزراعة تلمح الى “الاكتفاء الذاتي” من الحنطة في 2023

2023/01/14 | 22:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمحت وزارة الزراعة، اليوم السبت، الى امكانية وصول العراق الى مرحلة “الاكتفاء الذاتي” بمادة الحنطة في 2023 بسبب كميات الامطار المتوقعة.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزعلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”موجات الامطار المستمرة التي تشهدها البلاد ساهمت في زيادة مساحة الاراضي الزراعية التي تروى عن طريق الانهار وما يعرف بالري السيحي”.واضاف الخزعلي “تلك المساحات فضلا عن المساحات التي الصحراوية والتي كانت تبلغ مليونان ونصف المليون دونم يروى عن طريق الابار الا انه مقترح الوزير لزيادة المساحة الى اربعة ملايين”.وبين، ان “هذه الزيادة ستكول لزراعة محصولي الحنطة والشعير”.واشار الخزعلي، الى انه “في سارت الامور وفقا للمخطط وبكميات الامطار المتوقعة سنصل الى الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة والذي يمثل الامن الغذائي الاول للبلاد”.

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