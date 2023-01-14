مدرب عمان ايفانكوفيتش: الأجواء خيالية وتاريخية.. واتطلع لمواجهة العراق في النهائي

2023/01/14 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عبر الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني، عن "دهشته" بأجواء بطولة خليجي 5 في البصرة، واصفًا الأجواء بـ"الخيالية".

وقال ايفانكوفيتش في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "أجواء البطولة الحالية خيالية ورائعة من ناحية تواجد الجماهير والملاعب"، مشيرًا إلى أن "في كل المباريات سواء تخص المنتخب العراقي او المنتخبات الاخرى تجد المدرجات ممتلئة بالجماهير".

واوضح ايفانكوفيتش، أنه "لاامتلك خبرة ومعلومات عن تاريخ كأس الخليج ولكن اعتقد أن البطولة لم تشهد هذا الحضور في تاريخها".

وعبر مدرب المنتخب العماني عن "رغبته وتوقعاته بأن يلعب المباراة النهائية مع العراق".

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