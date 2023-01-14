2023/01/14 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Um_rZ-_CDuI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الساهر يحسم جدل افتتاح البطولة الخليجية.. سأزور بلدي دون دعوة رسمية | الحصاد الاخباري 2023/1/14) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الساهر يحسم جدل افتتاح البطولة الخليجية.. سأزور بلدي دون دعوة رسمية | الحصاد الاخباري 2023/1/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).