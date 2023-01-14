محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الأحد

2023/01/14 | 23:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة الأنبار، اليوم السبت،

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد

لسوء الأحوال الجوية.





وذكرت مكتب محافظ الأنبار، في بيان

صحفي، أن “محافظة الانبار تعلن تعطيل

الدوام الرسمي يوم غد الأحد، الموافق 1

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