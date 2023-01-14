السوداني يطالب

2023/01/14 | 23:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الحكومة العراقي محمد شياع

السوداني، السبت، الاتحاد الدولي لكرة

القدم "فيفا" برفع الحظر الدولي عن ملاعب

بلاده.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة

الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ونقلت الوكالة

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