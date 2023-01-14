الصين تسجل 60 ألف وفاة بكورونا خلال 5 أسابيع

2023/01/14 | 23:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم

السبت، تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بفيروس

كورونا بين الـ8 من ديسمبر 2022 والـ12 من

يناير 2023.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"،

نقلا عن لجنة الصحة الوطنية الصينية، إ

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