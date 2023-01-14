محافظة أخرى تنضم لقائمة المحافظات المعطلة للدوام غدًا

2023/01/14 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قررت محافظة ديالى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر مكتب محافظ ديالى مثنى التميمي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأخير وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف ١٥/ كانون الثاني/٢٠٢٣ في جميع دوائر المحافظة والمدارس والجامعات باستثناء المصارف والدوائر الخدمية وذلك لسوء […]

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