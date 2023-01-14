أمم أفريقيا للمحليين.. المغرب يندد

2023/01/14 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الاتحاد المغربي لكرة القدم، السبت، بما وصفه "ممارسات دنيئة" و"عبارات عنصرية" في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين بالجزائر، التي يغيب عنها المغرب بسبب الأزمة الدبلوماسية الحادة مع جارته، والتي انتقلت للميدان الرياضي.

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