2023/01/15 | 00:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الأكاديميين العراقيين: اختطاف أستاذ جامعي في ديالى يعيد للأذهان حقبة مضت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/15 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الأكاديميين العراقيين: اختطاف أستاذ جامعي في ديالى يعيد للأذهان حقبة مضت) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الأكاديميين العراقيين: اختطاف أستاذ جامعي في ديالى يعيد للأذهان حقبة مضت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).