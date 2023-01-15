صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي في المدارس الأحد

2023/01/15 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، لسوء الاحوال الجوية في المدارس.

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظ صلاح الدين وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس اليوم الاحد، بسبب سوء الاحوال الجوية".

يذكر أن محافظتي الانبار وديالى أعلنتا أيضاً تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، في الجامعات والمدارس والدوائر المرتبطة بديوان المحافظتين، بإستثناء أقسام الخدمات في الدوائر الخدمية".

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