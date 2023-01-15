بعد الأنبار.. ديالى تعطل الدوام الرسمي غداً

2023/01/15 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت محافظة ديالى، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، لسوء الاحوال الجوية في المحافظة.

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظ ديالى وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمدارس والدوائر المرتبطة بديوان المحافظة".

وأوضح البيان أن "القرار استثنى المصارف والدوائر الخدمية".

يذكر أن محافظة الانبار أعلنت أيضاً تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، في الجامعات والمدارس والدوائر المرتبطة بديوان المحافظة، بإستثناء أقسام الخدمات في الدوائر الخدمية".

تحرير: ليندا.



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