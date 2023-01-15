متنبئ يتوقع حالة الطقس في نهائي خليجي 25

2023/01/15 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم السبت، عن حالة الطقس التي سترافق نهائي بطولة كأس الخليج 5 المقامة في البصرة.

وقال عطية في تدوينة اطلعت عليها بغداد اليوم، إن "اجواء يوم الخميس موعد ختام خليجي_25 ، ستكون صافية مشمسة وانخفاض درجات الحرارة".

ويشهد يوم الخميس الموافق 19 كانون الثاني الجاري، نهائي بطولة كأس خليجي 25، والتي ستتحدد فرقها بناء على مباريات نصف النهائي يوم الاثنين المقبل، والتي ستجمع بين العراق وقطر، والبحرين والامارات.

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