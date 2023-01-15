تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في ديالى

2023/01/15 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في جميع دوائر المحافظة والمدارس والجامعات .

وقالت المحافظة في بيان ، ان “محافظ ديالى مثنى التميمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف ١٥/ كانون الثاني/٢٠٢٣ في جميع دوائر المحافظة والمدارس والجامعات باستثناء المصارف والدوائر الخدمية وذلك لسوء الاحوال الجوية في المحافظة”.

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