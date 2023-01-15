اقتصادي يبين حجم الإيرادات المتوقعة من “خليجي 25” في البصرة

2023/01/15 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، اليوم السبت، حجم الإيرادات المتوقعة من بطولي خليجي 25 في محافظة البصرة، فيما أكد أن النتائج الإيجابية قد تنعكس لاحقاً على البلد.

وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إيرادات بطولة خليجي 25 لا أتوقع أن ترفد العراق أو تنعكس على النمو الاقتصادي بشكل مباشر”.

وأضاف، أن “عدّة الآلاف من الزائرين الخليجيين قد لا تشكل نسبة تذكر أمام حجم الإنفاق الحكومي خلال فترة الإعداد المسبق للبطولة، إلا أن النتائج قد تنعكس لاحقاً عبر عكس صورة إيجابية عن الظروف الواقعية لمدن العراق ومنها البصرة”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “ترحيب العراقيين بإخوتهم العرب يعكس مدى رغبتهم في استقبال مستثمرين من الخليج أو من الحكومات الخليجية”.

وأشار العلي الى، ان “البطولة أنتجت تعزيز للروابط الاجتماعية التي تربط العراقيين وسكان البصرة على وجه الخصوص والزائرين من دول الخليج”.

وتستضيف محافظة البصرة “فيحاء العراق” خليجي 25 التي خطفت الأضواء في افتتاح البطولة بعرض مبهر لاقى الإشادة من الجماهير المتابعة للعرس الكروي الخليجي الكبير، وقدم صورة مشرفة عن المستوى التنظيمي المميز الذي انطقت فيه البطولة.

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