2023/01/15 | 00:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تبرز ملامح خلاف بين حكومة السوداني، والاطراف الشيعية الداعمة له حول...

ظهرت المقالة مسافة ملتبسة بين السوداني والقوى المناهضة للوجود الامريكي بالعراق أولاً على المسلة.

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