بعد 8 سنوات في المحاكم.. القضاء المصري

2023/01/15 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما يقضي برفض دعوى طالبت بعدم دستورية القانون الذي يقضي بعدم أحقية المواطنين بالطعن على عقود الدولة.

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