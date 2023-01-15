هل كريستيانو رونالدو سعيد في السعودية؟.. مدرب نادي ريال مدريد يرد

2023/01/15 | 00:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن كريستيانو رونالدو "سعيد ومتحمس"، بعد أن قرر خوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية.

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