صلاح الدين تعطل دوام المدارس اليوم الأحد

2023/01/15 | 01:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قررت محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد لسوء الأحوال الجوية.وذكر مكتب المحافظ إسماعيل خضير الهلوب، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأخير وجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة كافة ليوم الأحد المصادف 15_1_2023”.وأضاف، أن “ذلك جاء استجابة لمطالبات الأهالي في عموم مدن […]

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