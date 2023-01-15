2023/01/15 | 02:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sltD0DcRrTU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صانع المحتوى لورانس عميان يتحدث عبر وان نيوز عن تجربة زيارته للبصرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صانع المحتوى لورانس عميان يتحدث عبر وان نيوز عن تجربة زيارته للبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).