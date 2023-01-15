حالات الاشتباه بجرائم

2023/01/15 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير رسمي مغربي ارتفاع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال بالمملكة بزيادة كبيرة عن آخر تقرير كان في عام 2020، فيما يشتكي نشطاء مكافحة الفساد أن هذه التقارير لا تنعكس غالبا بنتائج في الواقع.

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