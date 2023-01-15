العراق يلغي تأشيرة الدخول لمواطني دول الخليج بعد بطولة خليجي25

2023/01/15 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة -الزمان اونلاين أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وجه بالسماح بدخول مواطني دول الخليج الأراضي العراقية بلا تأشيرة بعد بطولة خليجي 25 حتى إشعار آخر.وأضاف العيداني أن توجيه رئيس الوزراء هذا سيستمر سريانه إلى ما بعد بطولة “خليجي 25” لكرة القدم وأنها فرصة لدخول الأشقاء العرب إلى […]

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