2023/01/15 | 03:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يقاطع الاتحاد الوطني الكردستاني الاجتماعات التي تجمعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني،...

ظهرت المقالة السليمانية تعيش هاجس الانفصال عن الاقليم..



هل يسمح الدستور بذلك؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعيش هاجس الانفصال عن الاقليم.. هل يسمح الدستور بذلك؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تعيش هاجس الانفصال عن الاقليم.. هل يسمح الدستور بذلك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).