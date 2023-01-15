زيارة عبد اللهيان: فتش عن القضاء

2023/01/15 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت البركة اللبنانية الآسنة ساكنة نسبيا، تنشغل بتساليها المعتادة التي يمدها بها تحالف المافيا – الميليشيا، التي فاق نجاحه في لبنان نجاح أعتى مافيات وميليشيات الكون.فكان انشغال السياسيين بألاعيب باسيل مع حزب الله، وبتناتش فيول الكهرباء المعطلة وغيرها من الأمور النافلة.

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