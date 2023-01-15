2023/01/15 | 04:13 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كانت البركة اللبنانية الآسنة ساكنة نسبيا، تنشغل بتساليها المعتادة التي يمدها بها تحالف المافيا – الميليشيا، التي فاق نجاحه في لبنان نجاح أعتى مافيات وميليشيات الكون.
فكان انشغال السياسيين بألاعيب باسيل مع حزب الله، وبتناتش فيول الكهرباء المعطلة وغيرها من الأمور النافلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة عبد اللهيان: فتش عن القضاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فكان انشغال السياسيين بألاعيب باسيل مع حزب الله، وبتناتش فيول الكهرباء المعطلة وغيرها من الأمور النافلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة عبد اللهيان: فتش عن القضاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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