زيارة عبد اللهيان: فتش عن القضاء



زيارة عبد اللهيان: فتش عن القضاء
2023/01/15 | 04:13 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كانت البركة اللبنانية الآسنة ساكنة نسبيا، تنشغل بتساليها المعتادة التي يمدها بها تحالف المافيا – الميليشيا، التي فاق نجاحه في لبنان نجاح أعتى مافيات وميليشيات الكون.

فكان انشغال السياسيين بألاعيب باسيل مع حزب الله، وبتناتش فيول الكهرباء المعطلة وغيرها من الأمور النافلة. 

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