بريطانيا ستسلم أوكرانيا دبابات قتالية ومنظومات مدفعية

2023/01/15 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، السبت، إلى أن بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا بعض دبابات القتال الرئيسية بالإضافة إلى دعم مدفعي إضافي، ما قوبل بعتاب فوري من السفارة الروسية في لندن.

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