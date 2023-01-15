الجيش الروسي ينتقم من متاحف أوكرانيا.. وينهب آلاف القطع الفنية

2023/01/15 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهبت القوات الروسية عشرات الآلاف من القطع من الأراضي الأوكرانية، فيما يصفها خبراء أكبر عملية سرقة فنية منذ النازيين في الحرب العالمية الثانية، وتهدف إلى تجريد أوكرانيا من تراثها الثقافي.

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