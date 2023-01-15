موجة ثالثة من

2023/01/15 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وصف حالنا الاقتصادي – الاجتماعي المتدهور، تتعدد التسميات والتوصيفات: أزمة اقتصادية، ضائقة اقتصادية – اجتماعية، خانقة مالية...تستوي في هذا الحال دول عربية عدة، ببعض دول الجوار الإقليمي كتركيا وإيران، وإن بأشكال وأقدار متفاوتة بالطبع.

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